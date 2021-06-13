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Англия впервые в истории начала Евро с победы

18:33
13 июня. Англия — Хорватия — 1:0. Фото Reuters
13 июня. Англия — Хорватия — 1:0. Фото Reuters
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Сборная Англии в стартовом матче Евро-2020 обыграла в Лондоне Хорватию (1:0) и впервые в истории начала чемпионат Европы с победы.

В девяти предыдущих турнирах родоначальники футбола регулярно теряли очки в первом туре, а в 1968 году и вовсе уступили в полуфинале. При этом на пяти последних Евро англичане неизменно открывали счет в первом, но затем позволяли соперникам отыграться, а португальцам и французам даже добыть победу.

(Кирилл Бурдаков)

Стартовые матчи сборной Англии на чемпионатах Европы

Дата

Город

Соперник

Счет

Голы

05.06.1968

Флоренция

Югославия

0:1

Джаич

12.06.1980

Турин

Бельгия

1:1

Уилкинс — Кулеманс

12.06.1988

Штутгарт

Ирландия

0:1

Хаутон

11.06.1992

Мальме

Дания

0:0

-

08.06.1996

Лондон

Швейцария

1:1

Ширер — Тюркильмаз

12.06.2000

Эйндховен

Португалия

2:3

Скоулз, Макманаман — Фигу, Жоау Пинту, Нуну Гомеш

13.06.2004

Лиссабон

Франция

1:2

Лэмпард — Зидан-2

11.06.2012

Донецк

Франция

1:1

Лескотт — Насри

11.06.2016

Марсель

Россия

1:1

Дайер — В.Березуцкий

13.06.2021

Лондон

Хорватия

1:0

Стерлинг

Итого: +1=5-4, мячи 8-11.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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