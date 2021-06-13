Англия впервые в истории начала Евро с победы
Сборная Англии в стартовом матче Евро-2020 обыграла в Лондоне Хорватию (1:0) и впервые в истории начала чемпионат Европы с победы.
В девяти предыдущих турнирах родоначальники футбола регулярно теряли очки в первом туре, а в 1968 году и вовсе уступили в полуфинале. При этом на пяти последних Евро англичане неизменно открывали счет в первом, но затем позволяли соперникам отыграться, а португальцам и французам даже добыть победу.
(Кирилл Бурдаков)
Стартовые матчи сборной Англии на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
05.06.1968
|
Флоренция
|
Югославия
|
0:1
|
Джаич
|
12.06.1980
|
Турин
|
Бельгия
|
1:1
|
Уилкинс — Кулеманс
|
12.06.1988
|
Штутгарт
|
Ирландия
|
0:1
|
Хаутон
|
11.06.1992
|
Мальме
|
Дания
|
0:0
|
-
|
08.06.1996
|
Лондон
|
Швейцария
|
1:1
|
Ширер — Тюркильмаз
|
12.06.2000
|
Эйндховен
|
Португалия
|
2:3
|
Скоулз, Макманаман — Фигу, Жоау Пинту, Нуну Гомеш
|
13.06.2004
|
Лиссабон
|
Франция
|
1:2
|
Лэмпард — Зидан-2
|
11.06.2012
|
Донецк
|
Франция
|
1:1
|
Лескотт — Насри
|
11.06.2016
|
Марсель
|
Россия
|
1:1
|
Дайер — В.Березуцкий
|
13.06.2021
|
Лондон
|
Хорватия
|
1:0
|
Стерлинг
Итого: +1=5-4, мячи 8-11.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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