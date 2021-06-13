Жена футболиста сборной России Семенова эмоционально заступилась за мужа после матча с Бельгией

Ольга Семенова, жена защитника сборной России Андрея Семенова эмоционально заступилась за мужа после поражения национальной команды от Бельгии (0:3).

«Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям, своей стойкости, несмотря ни на что самосовершенствуется и находится на своем месте — он в основе нашей сборной, отрабатывает каждый матч на 200 процентов. Каждый из наших парней на поле бьется, как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца. Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.



Быть профессиональным спортсменом — значит, жить своей работой. Ты обязан ответственно относиться к восстановлению после тренировок, соблюдать режим, следить за питанием, здоровьем и всем, что влияет на его состояние. Отдаваться на тренировках, работая на износ, постоянно менять место жительства, летать по городам, не видеть семью, друзей и все время быть готовым, быть в тонусе. Не все выдерживают психологический накал таких ограничений. И далеко не каждый готов столько пахать ради результата», — написала в сторис своего Instagram Семенова.

Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram

Супруга футболиста также высказалась в адрес хейтеров, которые стали писать ей по поводу неудачи сборной России.

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном... Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.



Когда человек не из спорта, ты не обращаешь на него внимание, зная, что он не подкован в теме, но имеет право на мнение. Но когда люди — бывшие спортсмены (в частности, футболисты), комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков, и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно. В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения... Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться. Что с вами не так?



Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху. Те верхушки, что хватают неспортивные СМИ, оповещающие о тусовках, затратах, путешествиях и личной жизни спортсменов — это информация, направленная на узколобую аудиторию, готовую лишь осуждать, лезть в чужой карман, а не думать. Умный человек не будет дураком, и просто молча отойдет в сторону, дабы не тратить свои нервы. А его оппонент, к сожалению, начнет орать, спорить, до летящих слюней доказывать свою правоту (весьма сомнительную). И именно он будет замечен толпой и услышан. Не будьте этим стадом, будьте личностью со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они — обиженные страдальцы. Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — ищет причины», — добавила Семенова.

Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram

Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram

Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram

Вчера, 12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.