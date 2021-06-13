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Жена футболиста сборной России Семенова эмоционально заступилась за мужа после матча с Бельгией

08:20
Ольга Семенова. Фото Instagram
Ольга Семенова. Фото Instagram

Ольга Семенова, жена защитника сборной России Андрея Семенова эмоционально заступилась за мужа после поражения национальной команды от Бельгии (0:3).

«Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям, своей стойкости, несмотря ни на что самосовершенствуется и находится на своем месте — он в основе нашей сборной, отрабатывает каждый матч на 200 процентов. Каждый из наших парней на поле бьется, как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца. Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.

Быть профессиональным спортсменом — значит, жить своей работой. Ты обязан ответственно относиться к восстановлению после тренировок, соблюдать режим, следить за питанием, здоровьем и всем, что влияет на его состояние. Отдаваться на тренировках, работая на износ, постоянно менять место жительства, летать по городам, не видеть семью, друзей и все время быть готовым, быть в тонусе. Не все выдерживают психологический накал таких ограничений. И далеко не каждый готов столько пахать ради результата», — написала в сторис своего Instagram Семенова.

Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram
Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram

Супруга футболиста также высказалась в адрес хейтеров, которые стали писать ей по поводу неудачи сборной России.

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном... Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

Когда человек не из спорта, ты не обращаешь на него внимание, зная, что он не подкован в теме, но имеет право на мнение. Но когда люди — бывшие спортсмены (в частности, футболисты), комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков, и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно. В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения... Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться. Что с вами не так?

Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху. Те верхушки, что хватают неспортивные СМИ, оповещающие о тусовках, затратах, путешествиях и личной жизни спортсменов — это информация, направленная на узколобую аудиторию, готовую лишь осуждать, лезть в чужой карман, а не думать. Умный человек не будет дураком, и просто молча отойдет в сторону, дабы не тратить свои нервы. А его оппонент, к сожалению, начнет орать, спорить, до летящих слюней доказывать свою правоту (весьма сомнительную). И именно он будет замечен толпой и услышан. Не будьте этим стадом, будьте личностью со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они — обиженные страдальцы. Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — ищет причины», — добавила Семенова.

Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram
Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram
Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram
Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram
Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram
Сторис Ольги Семеновой. Фото Instagram

Вчера, 12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи