Гарри Кейн верит, что сборная Англии выйдет из группы на Евро-2020
Капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал, чего ждет от матча группового этапа Евро-2020 с Хорватией.
«Если мы начнем турнир с победы, возьмем три очка, это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой в Шотландии. Это продолжительный турнир, одним матчем его не выиграть. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы», — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.
Матч Англия — Хорватия состоится сегодня, 13 июня, начало — в 16:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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