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Бабич: «Горд, что я игрок сборной Сербии. Счастлив, что мы квалифицировались на Евро»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник сборной Сербии и «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал «СЭ» выход национальной команды на Евро-2024.

19 ноября сербы сыграли вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочной стадии чемпионата Европы. Бабич сравнял счет на 82-й минуте. Благодаря этой ничьей Сербия заняла второе место в группе G и попала в финальную стадию Евро-2024.

«Счастлив и горд тем, что мы вышли на чемпионат Европы. Да, я забил, но самое главное, что мы квалифицировались на Евро. Горжусь, что я игрок сборной», — сказал Бабич «СЭ».

Жеребьевка групповой стадии Евро-2024 состоится 2 декабря.

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РПЛ
Сборная Сербии по футболу
Срджан Бабич
Чемпионат Европы по футболу
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