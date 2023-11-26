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Сегодня, 08:52

Тренеру сборной Казахстана Адиеву подарили автомобиль за выступление команды в отборе на Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) подарила ему машину после выступления команды в отборочном турнире Евро-2024.

46-летний специалист выложил фото с ключами от автомобиля в соцсетях.

«Я частично считаю его [подарок] незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — написал Адиев.

Сборная Казахстана с 18 очками финишировала на четвертом месте в группе H. Прямые путевки на Евро-2024 получили Дания и Словения, занявшие первое и второе места соответственно.

Сборная Казахстана сыграет с Грецией в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы. Команда сохранила шансы на попадание в финальную часть турнира благодаря удачному выступлению в Лиге наций.

Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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