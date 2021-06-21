Защитник сборной Украины Забарный: «Шансы на плей-офф еще есть, будем верить»
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от Австрии (0:1) на Евро-2020.
«Все расстроены, — цитирует футболиста «Динамомания» 21 июня. — Было сложно, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.
Но шансы на выход в плей-офф еще есть. Будем верить. Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок выскочил и успел ударить».
Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.
У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.
Дополнительная информация:
http://www.dynamomania.com/news/589126-ilya-zabarnyj-byla-kakaya-to-nervoznost-ne-znayu-s-chem-eto-svyazano
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