Защитник сборной Украины Забарный: «Шансы на плей-офф еще есть, будем верить»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Все расстроены, — цитирует футболиста «Динамомания» 21 июня. — Было сложно, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.

Но шансы на выход в плей-офф еще есть. Будем верить. Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок выскочил и успел ударить».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.