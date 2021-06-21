Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Защитник сборной Украины Забарный: «Шансы на плей-офф еще есть, будем верить»

22:53
Илья Забарный. Фото Reuters
Илья Забарный. Фото Reuters
Теги:

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Все расстроены, — цитирует футболиста «Динамомания» 21 июня. — Было сложно, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.

 Но шансы на выход в плей-офф еще есть. Будем верить. Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок выскочил и успел ударить».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.

Дополнительная информация:

http://www.dynamomania.com/news/589126-ilya-zabarnyj-byla-kakaya-to-nervoznost-ne-znayu-s-chem-eto-svyazano

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1531
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
Россия — четвертая в группе, Финляндия — в плей-офф: следим за раскладами онлайн
Экс-защитник сборной Дании назвал точный счет матча с Россией
Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи