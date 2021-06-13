Защитник сборной Хорватии Вида поздравил Англию с заслуженной победой
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал поражение от сборной Англии (0:1) в матче чемпионата Европы.
«Мы должны поздравить Англию, сегодня они были лучше. Наша команда выложилась на максимум. Мы будем бороться до конца и не сдадимся. Наша цель — выход в плей-офф, сделаем все, чтобы добиться этого», — приводит слова защитника HRT.
В пятницу, 18 июня, сборной Хорватии предстоит сыграть против сборной Чехии. Помимо Чехии и Англии, в группу к хорватам попала и сборная Шотландии, с которой подопечные Далича сыграют 22 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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