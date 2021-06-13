Шкриньяр: «Рад, что с Эриксеном все в порядке»
Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался об инциденте с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.
«Мы смотрели матч с парнями и были очень напуганы. Это что-то ужасное. Я действительно испугался, весь футбольный мир испугался. Я рад, что с Кристианом все в порядке, надеюсь, что скоро он вернется на поле», — цитирует Шкриньяра пресс-служба УЕФА.
Отметим, что и Шкриньяр, и Эриксен на клубном уровне выступают за «Интер».
Сборная Словакии сыграет против сборной Польши в понедельник, 14 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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