Захарян не смог полететь со сборной России в Австрию из-за болезни
09:28
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смог отправиться со сборной России на сбор в Австрию, сообщает пресс-служба национальной команды.
У 17-летнего футболиста появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. Игрок останется под наблюдением в Москве и пройдет рекомендованный курс терапии. В случае, если его состояние и гематологические показатели нормализуются, он сможет присоединиться к команде в Австрии.
Сегодня, 22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию, где будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю