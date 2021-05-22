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Захарян не смог полететь со сборной России в Австрию из-за болезни

09:28
Арсен Захарян. Фото РФС
Арсен Захарян. Фото РФС
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смог отправиться со сборной России на сбор в Австрию, сообщает пресс-служба национальной команды.

У 17-летнего футболиста появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось при анализе крови. Игрок останется под наблюдением в Москве и пройдет рекомендованный курс терапии. В случае, если его состояние и гематологические показатели нормализуются, он сможет присоединиться к команде в Австрии.

Сегодня, 22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию, где будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/678

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