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Бензема будет играть под номером 19 за сборную Франции

06:12
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Пресс-служба сборной Франции объявила номера игроков, вызванных для подготовки к чемпионату Европы. Получивший впервые с 2015 года вызов в национальную команду Карим Бензема будеть выступать под номером 19.

Ранее он играл за «трехцветных» под 10-й и 9-й.

33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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