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Сычев оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро

09:58
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил шансы национальной команды на выход из группы на чемпионате Европы.

«Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда — равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия является основным конкурентом, но самая главная борьба будет против Дании. Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы», — цитирует ТАСС Сычева.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11443883

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