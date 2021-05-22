Сычев оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро
09:58
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил шансы национальной команды на выход из группы на чемпионате Европы.
«Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда — равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия является основным конкурентом, но самая главная борьба будет против Дании. Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы», — цитирует ТАСС Сычева.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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