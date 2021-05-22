Сычев оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев оценил шансы национальной команды на выход из группы на чемпионате Европы.

«Я надеюсь, что наша команда выйдет из группы, а надежда — равно оценка, у них есть шансы. Естественно, Бельгия является основным конкурентом, но самая главная борьба будет против Дании. Из всех команд, объективно, Бельгия сильнее всех, а у нас с датчанами равные шансы», — цитирует ТАСС Сычева.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.