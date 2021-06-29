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Впервые в истории никто из полуфиналистов прошлого Евро не вышел в четвертьфинал

21:10

Все четыре полуфиналиста чемпионата Европы-2016 на Евро-2020 завершили выступление на стадии четвертьфинала. Чемпионы-португальцы уступили бельгийцам, финалисты-французы по пенальти проиграли швейцарцам, Германия и Уэльс уступили Англии и Дании с общим счетом 0:6.

Полуфиналисты Евро-2016 в 1/8 финала Евро-2020

Дата

Команда

Результат на Евро-2016

Матч 1/8 финала Евро-2020

26.06.2021

Уэльс

1/2 финала

Дания — 0:4

27.06.2021

Португалия

Победа

Бельгия — 0:1

28.06.2021

Франция

Финалист

Швейцария — 3:3 (пен. — 4:5)

29.06.2021

Германия

1/2 финала

Англия — 0:2

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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