Впервые в истории никто из полуфиналистов прошлого Евро не вышел в четвертьфинал
21:10
Все четыре полуфиналиста чемпионата Европы-2016 на Евро-2020 завершили выступление на стадии четвертьфинала. Чемпионы-португальцы уступили бельгийцам, финалисты-французы по пенальти проиграли швейцарцам, Германия и Уэльс уступили Англии и Дании с общим счетом 0:6.
Полуфиналисты Евро-2016 в 1/8 финала Евро-2020
|
Дата
|
Команда
|
Результат на Евро-2016
|
Матч 1/8 финала Евро-2020
|
26.06.2021
|
Уэльс
|
1/2 финала
|
Дания — 0:4
|
27.06.2021
|
Португалия
|
Победа
|
Бельгия — 0:1
|
28.06.2021
|
Франция
|
Финалист
|
Швейцария — 3:3 (пен. — 4:5)
|
29.06.2021
|
Германия
|
1/2 финала
|
Англия — 0:2
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