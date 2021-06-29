Впервые в истории никто из полуфиналистов прошлого Евро не вышел в четвертьфинал

Все четыре полуфиналиста чемпионата Европы-2016 на Евро-2020 завершили выступление на стадии четвертьфинала. Чемпионы-португальцы уступили бельгийцам, финалисты-французы по пенальти проиграли швейцарцам, Германия и Уэльс уступили Англии и Дании с общим счетом 0:6.

Полуфиналисты Евро-2016 в 1/8 финала Евро-2020