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Ещенко считает, что Соболева надо чаще выпускать в матчах сборной России

21:10
Андрей Ещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Андрей Ещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от выступления сборной России на Евро-2020.

— Во время матчей сборной хотелось увидеть Соболева на поле?

— Конечно, я всегда за своих. Это костяк и вокруг них и надо строить команду. Соболев вышел, заработал смешной пенальти, сделал полезное действие. Могли еще чуть-чуть дожать и поменять все в итоге. Мне кажется, его надо почаще выпускать

— Не было ощущения, что все команды играют в футбол, а мы мучаемся?

— У Франции там три состава, выпускай любой. Венгры молодцы, очень достойно выглядели. В этом плане согласен. Мы играли не очень. Финны, например, спокойно контролировали мяч. У них не всегда что-то получалось, но это уже зависит от мастерства.

— Почему у нас не получалось просто играть в футбол?

— Может, зажаты были. Может, решили, что так играть будет лучше. Тренеру же видение. Значит он принял такое решение. Мы можем лишь догадываться.

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Артем Калинин все материалы автора

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