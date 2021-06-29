Ещенко считает, что Соболева надо чаще выпускать в матчах сборной России
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от выступления сборной России на Евро-2020.
— Во время матчей сборной хотелось увидеть Соболева на поле?
— Конечно, я всегда за своих. Это костяк и вокруг них и надо строить команду. Соболев вышел, заработал смешной пенальти, сделал полезное действие. Могли еще чуть-чуть дожать и поменять все в итоге. Мне кажется, его надо почаще выпускать
— Не было ощущения, что все команды играют в футбол, а мы мучаемся?
— У Франции там три состава, выпускай любой. Венгры молодцы, очень достойно выглядели. В этом плане согласен. Мы играли не очень. Финны, например, спокойно контролировали мяч. У них не всегда что-то получалось, но это уже зависит от мастерства.
— Почему у нас не получалось просто играть в футбол?
— Может, зажаты были. Может, решили, что так играть будет лучше. Тренеру же видение. Значит он принял такое решение. Мы можем лишь догадываться.
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