Вертонген отметил, что Дания удивила бельгийцев своей схемой игры
17 июня 2021, 23:32
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал победу своей команды в матче со сборной Дании (2:1) на Евро-2020.
«Датчане удивили нас своей схемой игры, и в первом тайме мы были неузнаваемы, -цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 17 июня. — Казалось, мы во всем отставали на шаг. Но затем вышли Де Брейне, Витсель и Эден Азар, которые и изменили весь ход матча. Они привносят с собой высочайшее качество игры».
В составе победителей забивали Кевин де Брейне и Торган Азар. У датчан отличился Юссуф Поульсен.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
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