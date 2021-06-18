Варан: «Сборная Венгрии — очень опасна и максимально мотивирована»
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Венгрии.
«Будет очень непросто играть в жару, в середине дня, на заполненном стадионе. Соперник будет биться за то, чтобы сохранить какие-то шансы в турнире. Сборная Венгрии совсем не похожа на команду Германии, но и она очень опасна и максимально мотивирована. Поэтому нам самим следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения», — цитирует Варана официальный сайт УЕФА.
Матч Венгрия — Франция состоится завтра, 19 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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