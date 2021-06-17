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В УЕФА запретили футболистам убирать бутылки с продукцией спонсоров на пресс-конференциях

19:20
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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УЕФА запретил игрокам во время пресс-конференций убирать со стола бутылки с продукцией спонсоров организации во время Евро-2020, сообщает 17 июня Reuters.

«УЕФА напомнил участвующим командам, что партнерство является неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе, включая молодежный и женский футбол», — говорится в заявлении организации, которое приводит агентство.

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду убрал со стола бутылку с колой и призвал пить воду. Полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку с пивом. Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, давая интервью как игрок матча, также убрал колу и поставил перед собой воду.

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен заявил, что организация не планирует штрафовать игроков за это. Он отметили, что санкции останутся прерогативой национальных федераций.

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