Матч чемпионата Европы по футболу Дания — Бельгия был остановлен на 10-й и 11-й минутах в честь полузащитника датчан и «Интера» Кристиана Эриксена, который пережил сердечный приступ во время игры против Финляндии (0:1).

В паузе зрители и участники матча получили возможность аплодисментами поддержать 29-летнего футболиста. В честь игрока, который выступает под 10-м номером, также были подготовлены баннеры с пожеланиями скорейшего выздоровления.

В субботу, 12 июня, в концовке первого тайма матча Дании с Финляндией в Копенгагене Эриксен потерял сознание и упал на газон. Полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его в сознании увезли в больницу и стабилизировали состояние.

Эриксен остается в госпитале, ему провели необходимые обследования. Теперь врачи намерены установить игроку имплантируемый подкожный кардиовертер-дефибриллятор.

Дания проиграла Финляндии стартовый матч, который был доигран после госпитализации Эриксена (0:1). В тот же день Бельгия победила Россию в Санкт-Петербурге (3:0), а Ромелу Лукаку оформил дубль и посвятил первый гол одноклубнику по «Интеру».