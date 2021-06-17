Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Матч Евро Дания — Бельгия прервали, чтобы поддержать Эриксена

19:11
Дания — Бельгия. Фото сайт УЕФА
Дания — Бельгия. Фото сайт УЕФА
Теги:

Матч чемпионата Европы по футболу Дания — Бельгия был остановлен на 10-й и 11-й минутах в честь полузащитника датчан и «Интера» Кристиана Эриксена, который пережил сердечный приступ во время игры против Финляндии (0:1).

В паузе зрители и участники матча получили возможность аплодисментами поддержать 29-летнего футболиста. В честь игрока, который выступает под 10-м номером, также были подготовлены баннеры с пожеланиями скорейшего выздоровления.

В субботу, 12 июня, в концовке первого тайма матча Дании с Финляндией в Копенгагене Эриксен потерял сознание и упал на газон. Полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его в сознании увезли в больницу и стабилизировали состояние.

Эриксен остается в госпитале, ему провели необходимые обследования. Теперь врачи намерены установить игроку имплантируемый подкожный кардиовертер-дефибриллятор.

Дания проиграла Финляндии стартовый матч, который был доигран после госпитализации Эриксена (0:1). В тот же день Бельгия победила Россию в Санкт-Петербурге (3:0), а Ромелу Лукаку оформил дубль и посвятил первый гол одноклубнику по «Интеру».

Дания — Бельгия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31620
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Дания — Бельгия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы
Дания — Бельгия: за кого болеть России? Еще больше раскладов чемпионата Европы
Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи