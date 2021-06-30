Журова осудила нападение украинских фанатов на российского болельщика
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.
«Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а ее болельщики тебя за это еще и бьют.
Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и все закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно", — цитирует Журову «Газета.Ru».
В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/30/n_16176920.shtml
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