В игре Португалия — Франция установлен рекорд по количеству пенальти в матчах чемпионата Европы
23:37
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборные Португалии и Франции на двоих пробили три пенальти. У португальцев дважды отличился капитан команды Криштиану Роналду, а у французов забил нападающий Карим Бензема.
В этом матче было установлен рекорд чемпионатов Европы по количеству пенальти в одной игре (без учета серии пенальти). Раньше ни в одной игре не назначалось сразу три пенальти.
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