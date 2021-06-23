В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборные Португалии и Франции на двоих пробили три пенальти. У португальцев дважды отличился капитан команды Криштиану Роналду, а у французов забил нападающий Карим Бензема.

В этом матче было установлен рекорд чемпионатов Европы по количеству пенальти в одной игре (без учета серии пенальти). Раньше ни в одной игре не назначалось сразу три пенальти.