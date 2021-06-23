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Германия — Венгрия: венгры вновь вышли вперед

23:28
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Сразу после гола Кая Хаверца сборная Венгрии вновь вышла вперед в матче со сборной Германии на Евро-2020.

На 68-й минуте выход один на один реализовал Ондраш Шафер. Хаверц забил двумя минутами ранее.

Счет матча — 2:1 в пользу Венгрии. При текущем раскладе Венгрия набирает четыре очка и выходит в плей-офф с третьего места, а Германия с тремя очками занимает последнюю позицию и покидает турнир.

Германия — Венгрия

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