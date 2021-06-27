В Госдуме считают, что Карасев способен успешно отработать на четвертьфинале Евро
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал работу российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на матче 1/8 финала чемпионата Европы между Нидерландами и Чехией (0:2).
«Безусловно, Сергей Карасев — лучший российский арбитр на данный момент. Хотя и к нему иногда бывали вопросы. Но наши команды всегда любят в случае неудачи свалить на кого-то вину. Мы сейчас видим, что Карасев судит великолепно. Если он получит назначение на следующие игры, то нам будет чем гордиться на этом чемпионате Европы. Матч Чехия — Дания он вполне способен отсудить на высоком уровне. На финал его из-за политических соображений вряд-ли поставят. Но на четвертьфинал, почему нет»? — сказал Лебедев «СЭ».
В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0).
Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.
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