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Сегодня, 23:00

Украина: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Украина сыграет со Словакией, Бельгией и Румынией в группе Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Украины Виктор Цыганков.
Виктор Цыганков.
Фото AFP

Сборная Украины по футболу сыграет в финальной части чемпионата Европы-2024 в группе E. Команда главного тренера Сергея Реброва проведет матчи с Румынией, Словакией и Бельгией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр украинской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Украины на Евро 2024

  • 17 июня. 16.00. Румыния — Украина
  • 21 июня. 16.00. Словакия — Украина
  • 26 июня. 19.00. Украина — Бельгия

Матчи чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где с разгромным счетом потерпела поражение от Англии (0:4).

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира
Футбол
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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