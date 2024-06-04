Украина: соперники и расписание матчей на Евро 2024
Украина сыграет со Словакией, Бельгией и Румынией в группе Евро-2024
Сборная Украины по футболу сыграет в финальной части чемпионата Европы-2024 в группе E. Команда главного тренера Сергея Реброва проведет матчи с Румынией, Словакией и Бельгией.
«СЭ» публикует информацию о расписании игр украинской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.
Расписание матчей сборной Украины на Евро 2024
- 17 июня. 16.00. Румыния — Украина
- 21 июня. 16.00. Словакия — Украина
- 26 июня. 19.00. Украина — Бельгия
Матчи чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.
На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где с разгромным счетом потерпела поражение от Англии (0:4).
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».
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