Сербия: соперники и расписание матчей на Евро 2024
Сербия сыграет с Англией, Словенией и Данией на Евро-2024
Сборная Сербии по футболу сыграет в группе C в финальной части чемпионата Европы-2024. Команда главного тренера Драгана Стойковича в групповом турнире сыграет с Англией, Данией и Словенией.
«СЭ» публикует информацию о расписании игр сборной Сербии на Евро-2024. Время начала — московское.
Расписание матчей сборной Сербии на Евро 2024
- 16 июня. 22.00. Сербия — Англия
- 20 июня. 16.00. Словения — Сербия
- 25 июня. 22.00. Дания — Сербия
Ранее, 28 мая, стало известно, что защитник «Спартака» Срджан Бабич вошел в окончательную заявку национальной команды Сербии на Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах на десяти стадионах.
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».
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