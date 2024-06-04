Испания: соперники и расписание матчей на Евро 2024
Сборная Испании сыграет в группе В на чемпионате Европы-2024
Сборная Испании по футболу на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе В против Хорватии, Италии и Албании. Стартует красная фурия в финальной части Евро-2024 матчем против Хорватии в субботу, 15 июня. «СЭ» публикует расписание группового этапа испанской команды. Время начала — московское.
Расписание сборной Испании на групповом этапе Евро-2024
15 июня, суббота
19.00. Испания — Хорватия
20 июня, четверг
22.00. Испания — Италия
24 июня, понедельник
22.00. Албания — Испания
Расписание встреч группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».
Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.
Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео
Новости