Дубль Фернандеша помог сборной Португалии победить Финляндию

Сборная Португалии одержала домашнюю победу над национальной командой Финляндии в товарищеском матче — 4:2.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». У португальцев голы забили защитник Рубен Диаш, нападающий Диогу Жота и полузащитник Бруну Фернандеш, оформивший дубль. Соперник ответил двумя забитыми мячами форварда Теему Пукки.

Сборная Португалии сыграет на чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Команда Роберто Мартинеса попала в группу F, где встретится с Турцией, Грузией и Чехией.