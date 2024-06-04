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4 июня, 23:47

Дубль Фернандеша помог сборной Португалии победить Финляндию

Владислав Корегин
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Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии одержала домашнюю победу над национальной командой Финляндии в товарищеском матче — 4:2.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». У португальцев голы забили защитник Рубен Диаш, нападающий Диогу Жота и полузащитник Бруну Фернандеш, оформивший дубль. Соперник ответил двумя забитыми мячами форварда Теему Пукки.

Сборная Португалии сыграет на чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Команда Роберто Мартинеса попала в группу F, где встретится с Турцией, Грузией и Чехией.

Товарищеские матчи.
04 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
4:2
Финляндия

Сборная Португалии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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