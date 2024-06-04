Сборная Армении проиграла Словении в товарищеском матче

Сборная Армении потерпела выездное поражение от национальной команды Словении в товарищеском матче — 1:2.

У словенцев голы забили Ян Млакар и Йосип Иличич. Соперник ответил забитым мячом Вараздата Арояна, отличившегося с передачи игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Сборная Словении станет участником чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Команда Матяжа Кека сыграет в группе C против Англии, Сербии и Дании.