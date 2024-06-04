Германия: соперники и расписание матчей на Евро 2024
Германия сыграет с Шотландией в матче-открытии Евро-2024 14 июня
Сборная Германии по футболу прошла в финальную часть чемпионата Европы на правах страны-хозяйки. Немецкая команда сыграет в группе А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Матч-открытие Германия — Шотландия состоится в пятницу, 14 июня. «СЭ» публикует расписание группового этапа. Время начала — московское.
Расписание сборной Германии на Евро-2024
14 июня, пятница
22.00. Германия — Шотландия
19 июня, среда
19.00. Германия — Венгрия
23 июня, воскресенье
22.00. Швейцария — Германия
Расписание всех игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».
С подробностями турнира можно ознакомиться в нашем материале.
Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео
Новости