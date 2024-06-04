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Сегодня, 11:00

Германия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Германия сыграет с Шотландией в матче-открытии Евро-2024 14 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Томас Мюллер, сборная Германии.
Фото Global Look Press

Сборная Германии по футболу прошла в финальную часть чемпионата Европы на правах страны-хозяйки. Немецкая команда сыграет в группе А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Матч-открытие Германия — Шотландия состоится в пятницу, 14 июня. «СЭ» публикует расписание группового этапа. Время начала — московское.

Расписание сборной Германии на Евро-2024

14 июня, пятница

22.00. Германия — Шотландия

19 июня, среда

19.00. Германия — Венгрия

23 июня, воскресенье

22.00. Швейцария — Германия

Расписание всех игр группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

С подробностями турнира можно ознакомиться в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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