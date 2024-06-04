Франция: соперники и расписание матчей на Евро 2024
Франция сыграет в группе D Евро-2024 с Австрией, Польшей и Нидерландами
Сборная Франции по футболу попала в группу D финальной части чемпионата Европы-2024. Команда главного тренера Дидье Дешама сыграет в групповом турнире с Австрией, Нидерландами и Польшей.
«СЭ» публикует информацию о расписании игр французской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.
Расписание матчей сборной Франции на Евро 2024
- 17 июня. 22.00. Австрия — Франция
- 21 июня. 22.00. Нидерланды — Франция
- 25 июня. 19.00. Франция — Польша
На чемпионате Европы-2020 Франция потерпела поражение в серии пенальти от Швейцарии (3:3, пенальти — 4:5) в 1/8 финала турнира.
Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче-открытия Германия и Шотландия встретятся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».
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