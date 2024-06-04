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Саутгейт — о матче с Боснией: «Это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины (3:0).

«Это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями, увидеть игроков на разных позициях. Дело не только в том, чтобы выбрать лучших на Евро, но и в позиционной составляющей. Некоторым футболистам нужна была эта игра, им нужны были минуты, и они снова получат их в пятницу (7 июня матч против Исландии. — Прим. «СЭ»). Именно поэтому мы выпустили на поле Кейна. Ему нужно было получить немного игрового времени», — приводит слова Саутгейта ВВС.

Сборная Англии сыграет на Евро-2024 в группу C с Сербией, Данией и Словенией.

Сборная Англии по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Гарет Саутгейт
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