Саутгейт — о матче с Боснией: «Это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины (3:0).

«Это была возможность понаблюдать за некоторыми комбинациями, увидеть игроков на разных позициях. Дело не только в том, чтобы выбрать лучших на Евро, но и в позиционной составляющей. Некоторым футболистам нужна была эта игра, им нужны были минуты, и они снова получат их в пятницу (7 июня матч против Исландии. — Прим. «СЭ»). Именно поэтому мы выпустили на поле Кейна. Ему нужно было получить немного игрового времени», — приводит слова Саутгейта ВВС.

Сборная Англии сыграет на Евро-2024 в группу C с Сербией, Данией и Словенией.