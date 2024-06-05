Португалия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Португалия сыграет в группе Евро-2024 с Чехией, Грузией и Турцией

Сборная Португалии по футболу сыграет в группе F финальной части чемпионата Европы-2024. Команда главного тренера Роберто Мартинеса проведет матчи с Чехией, Турцией и Грузией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр португальской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Португалии на Евро 2024

18 июня. 22.00. Португалия — Чехия

22 июня. 19.00. Турция — Португалия

26 июня. 22.00. Грузия — Португалия

21 мая стало известно, что нападающий Криштиану Роналду вошел в заявку сборной Португалии на Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Общий призовой фонд турнира составит 331 миллион евро.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».