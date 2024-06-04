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Источник: Безруков дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на 100 тысяч рублей

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Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за фразу про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0), сообщает издание «БИЗНЕС Online».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «быков» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. 21 мая депутат Госдумы Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» на предмет коррупционной составляющей.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Безруков отметил, что его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

В прошедшем сезоне 22-летний Безруков принял участие в 24 матчах «Рубина», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: БИЗНЕС Online
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
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