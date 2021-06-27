Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил работу российского арбитра Сергея Карасева в матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии (0:2).

«Очень качественно и здорово! — сказал Семин «СЭ». — Карасев — молодец. В российском чемпионате он всегда проводит матчи на самом высоком уровне. Мне всегда было в удовольствие, когда он судил наши матчи. Я отношусь к его работе с большим уважением. И сегодня он еще раз доказал, что он находится на самом высоком уровне. Будет ли дальше задействован в плей-офф? Я же не знаю, что обо всем этом думает судейский комитет и УЕФА. В любом случае Карасев дает все основания для этого».

Семин также назвал победу сборной Чехии закономерной.

«Здесь вообще все закономерно. Направление развития футбола у чехов подходит нам. Хорошая физическая готовность и мощные игроки. Это нам когда-то приносило успех нам, от этого нельзя отходить. Чехи идут своим путем. Сейчас у них выросла очень боеспособная группа игроков, которые в состоянии противостоять и побеждать. Чехия сегодня победила без всяких вопросов. Надежность в обороне, помощь друг другу, уверенность в своих действиях. На данном этапе сборная Чехии для нас пример, по какому направлению нам идти», — добавил Семин.

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.