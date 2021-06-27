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Семин: «Карасев — молодец! Сегодня он еще раз доказал, что находится на самом высоком уровне»

21:46
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил работу российского арбитра Сергея Карасева в матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии (0:2).

«Очень качественно и здорово! — сказал Семин «СЭ». — Карасев — молодец. В российском чемпионате он всегда проводит матчи на самом высоком уровне. Мне всегда было в удовольствие, когда он судил наши матчи. Я отношусь к его работе с большим уважением. И сегодня он еще раз доказал, что он находится на самом высоком уровне. Будет ли дальше задействован в плей-офф? Я же не знаю, что обо всем этом думает судейский комитет и УЕФА. В любом случае Карасев дает все основания для этого».

Семин также назвал победу сборной Чехии закономерной.

«Здесь вообще все закономерно. Направление развития футбола у чехов подходит нам. Хорошая физическая готовность и мощные игроки. Это нам когда-то приносило успех нам, от этого нельзя отходить. Чехи идут своим путем. Сейчас у них выросла очень боеспособная группа игроков, которые в состоянии противостоять и побеждать. Чехия сегодня победила без всяких вопросов. Надежность в обороне, помощь друг другу, уверенность в своих действиях. На данном этапе сборная Чехии для нас пример, по какому направлению нам идти», — добавил Семин.

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия 0
Португалия 0
1-й тайм

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 2
Матч завершен

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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