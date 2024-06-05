Бельгия: соперники и расписание матчей на Евро 2024
Бельгия сыграет с Украиной, Словакией и Румынией в группе на Евро-2024
Сборная Бельгии сыграет в группе E в финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу. Команда главного тренера Доменико Тедеско проведет матчи с Украиной, Словакией и Румынией.
«СЭ» публикует информацию о расписании игр бельгийской национальной команды на Евро-2024. Время начала — московское.
Расписание матчей сборной Бельгии на Евро 2024
- 17 июня. 19.00. Бельгия — Словакия
- 22 июня. 22.00. Бельгия — Румыния
- 22 июня. 19:00. Украина — Бельгия
На Евро-2024 сборная Бельгии потерпела поражение от Италии (1:2) в четвертьфинале турнира.
Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Групповой турнир Евро-2024 завершится 26 июня.
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».
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