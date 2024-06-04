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Сегодня, 14:00

Хорватия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Хорватия сыграет с Испанией на чемпионате Европы 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сборная Хорватии по футболу.
Фото Global Look Press

Сборная Хорватии по футболу на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе В с Испанией, Италией и Албанией. Стартуют хорваты в финальной части Евро-2024 матчем против Испании в субботу, 15 июня. Публикуем расписание группового этапа хорватской команды. Время начала — московское.

Расписание сборной Хорватии на групповом этапе Евро-2024

15 июня, суббота

19.00. Испания — Хорватия

19 июня, среда

16.00. Хорватия — Албания

24 июня, понедельник

22.00. Хорватия — Италия

Следить за расписанием встреч группового этапа можно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

Ознакомиться с составом сборной Хорватии, а также узнать историю выступлений команды на Евро можно в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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