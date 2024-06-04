Сборная Венгрии проиграла Ирландии в товарищеском матче

Сборная Венгрии на выезде потерпела поражение от Ирландии в товарищеском матче — 1:2.

Игра между национальными командами прошла в Дублине на стадионе «Авива». У хозяев голы забили нападающие Адам Ида и Трой Пэрротт. Гости ответили забитым мячом защитника Адама Ланга.

Сборная Венгрии примет участие в чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Венгры сыграют в группе A против Германии, Швейцарии и Шотландии.