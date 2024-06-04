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Сегодня, 13:20

Каманцев назвал ожидаемым непопадание российских судей на Евро-2024

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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев назвал ожидаемым решение УЕФА о невключении российских арбитров на обслуживание матчей чемпионата Европы-2024.

«Непопадание наших судей на Евро уже было ожидаемым, мы же не участвовали в подготовке к этому мероприятию. Поэтому никаких эмоций не вызвала публикация этого списка. Это было понятно по тому, как все идет», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. 23 апреля УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на турнире. В нем не оказалось российских судей.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
УЕФА
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