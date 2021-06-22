В Госдуме призвали РФС разобраться в причинах провала сборной России на Евро-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Я не большой специалист в футболе, — сказал Свищев «СЭ». — Но мне кажется, что мы сосредоточены не на воспитании собственных молодых кадров, а на клубном чемпионате, куда приглашаем игроков из-за рубежа. Они хорошие футболисты, но это не наши игроки. Наших игроков становится все меньше и меньше. Количество легионеров у нас просто зашкаливает. Мы все время говорим о детских школах, но почему-то их не видно. Хотя создаются академии, постоянно идут обсуждения об этом. Результат сейчас такой — на клубном чемпионате мы выглядим неплохо, хотя в последнее время тоже ничего не завоевали. А когда мы выходим на международную арену, то результат не очень хороший. Обидно! Перед чемпионатом мира-2022 необходимо сосредоточиться на развитии молодежи».

Свищев также считает, что с такой игрой сборная России не отберется на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«О кадровых изменениях в национальной команде должна думать наша футбольная федерация. Я думаю, там сейчас должны выдохнуть и понять, что же произошло. Им необходимо выявить причины неудачного выступления на чемпионате. Другой вопрос — кто виноват. Мне же кажется, что нам просто не хватает игроков мирового класса. В Дании почти все игроки представляют лучшие клубы Европы. Нужно воспитывать собственные кадры! К чемпионату мира-2022 еще отобраться необходимо, а с такими играми мы не сможем это сделать», — добавил Свищев.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.