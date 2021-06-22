Странная линия обороны России при четвертом голе Дании

Сборная России в матче 3-го тура Евро-2020 уступила Дании со счетом 1:4.

Перед четвертым голом датчан в исполнении Йоакима Мехле два игрока россиян — Мариу Фернандес и Максим Мухин — пробежали мимо защитника и выстроились рядом с Георгием Джикией.

Момент четвертого гола сборной Дании в ворота России.

Момент четвертого гола сборной Дании в ворота России.

Пользователи Twitter отреагировали на четвертый пропущенный гол сборной России.

Disinvis: «Стыд. Вжались как дети, а не опытные игроки».

il cacciatore per sconto: «Мариу респект. Он, наверное, уже жалеет, что связался с этим. Джикия тоже старался как мог».

valerich64: «После матча в полном составе на испытания вакцин, хоть какая-то польза будет».

vanya_mak: «Мертвечина».

Сысковъ: «Порадовали, спасибо».

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.