Странная линия обороны России при четвертом голе Дании
Сборная России в матче 3-го тура Евро-2020 уступила Дании со счетом 1:4.
Перед четвертым голом датчан в исполнении Йоакима Мехле два игрока россиян — Мариу Фернандес и Максим Мухин — пробежали мимо защитника и выстроились рядом с Георгием Джикией.
Пользователи Twitter отреагировали на четвертый пропущенный гол сборной России.
Disinvis: «Стыд. Вжались как дети, а не опытные игроки».
il cacciatore per sconto: «Мариу респект. Он, наверное, уже жалеет, что связался с этим. Джикия тоже старался как мог».
valerich64: «После матча в полном составе на испытания вакцин, хоть какая-то польза будет».
vanya_mak: «Мертвечина».
Сысковъ: «Порадовали, спасибо».
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
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