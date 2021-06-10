В Госдуме отреагировали на решение УЕФА обязать Украину убрать с формы на Евро-2020 слоган «Героям слава!»

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовать от сборной Украины убрать с комплекта формы на Евро-2020 слоган «Героям слава!».

«УЕФА поступил так, как считает нужным и правильным в соответствии со своим уставом. В их регламенте четко прописаны нормы рисунков и слоганов на формах, что можно наносить, а что нельзя. Карта не запрещена. УЕФА не заметил в этом ничего, что нарушает правила футбола. Это их право. Но от той истерии, которая развернулась в СМИ благодаря журналистам, киевские власти сейчас сидят и потирают руки, что добились своего», — приводит «РБ Спорт» слова Лебедева.

По словам политика, форма украинской сборной осталась бы незамеченной, если бы СМИ не акцентировали на этом внимание.

«Если бы не устроили истерию, никто бы не заметил эту дурацкую форму. Никто в Европе даже не обратил бы на это внимание. Завтра стартует чемпионат Европы. 12 числа будет матч Бельгия — Россия. Пусть украинцы хоть Европу, Аляску и США нарисуют. Это будет их проблема. Я прошу всех журналистов перестать освещать эту форму, а начать освещать футбол», — добавил Лебедев.

Сегодня, 10 июня в УЕФА сообщили «СЭ», что организация потребовала убрать с комплекта формы украинской сборной слоган «Героям слава!». При этом в УЕФА отметили, что слоган на внешней стороне футболки «Слава Украине» был утвержден в 2018 году и может рассматриваться как общая и неполитическая фраза, которую разрешено использовать на футболке национальной сборной.

На футболках Украины был изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики. Кроме этого, на воротничках присутствовали надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.