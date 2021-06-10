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Ионов: «Надеюсь, что сборная России порадует болельщиков в матче с Бельгией»

12:46
Артем Дзюба и Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 по футболу против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург).

«Мы хорошо подготовились. Все в предвкушении турнира. Нас ждет встреча с серьезным соперником, настроение хорошее, все хотят показать себя. Дождь — хорошая примета? Я в них не верю. Сегодня дождь — завтра солнце. Ждем Евро, надеюсь, на матче с Бельгией будет много болельщиков, которых мы порадуем», — сказал Ионов.

Ионов также высказался о силе национальной команды, учитывая перенос чемпионата Европы на год из-за пандемии коронавируса.

«Стала ли Россия сильнее за год? Все покажет турнир. Был отборочный цикл к Евро. Мы показали там хороший результат. К сожалению, из-за пандемии Евро перенесли, но это дало нам возможность лучше подготовиться», — добавил Ионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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