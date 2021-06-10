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На Украине отреагировали на запрет слогана «Героям слава» на Евро-2020: «Россия не влияет на УЕФА»

13:05
Александр Зинченко. Фото AFP
Александр Зинченко. Фото AFP
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Украинский журналист Виталий Пасичный прокомментировал «СЭ» решение УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

«Слоган героям «Слава Украине» является самодостаточной фразой. То, что УЕФА убрала с футболок Украины надпись «Героям слава», является их решением. Россия тут ни при чем, они не влияют на УЕФА. И мне всё равно, что Россия об этом думает», — сказал Пасичный «СЭ»

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Владислав Флегонтов)

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