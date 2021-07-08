В Англии попросили дополнительный выходной в случае победы на Евро-2020

На сайте парламента Великобритании опубликована петиция с просьбой дополнительного выходного в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы-2020.

На данный момент подпись под петицией поставили уже более 60 тысяч человек. Если инициатива наберет 100 тысяч подписей, то парламент будет обязан рассмотреть ее.

Напомним, что в полуфинале Англия обыграла Данию (2:1 д.в.) и впервые в истории вышла в финал Евро.

В финале чемпионата Европы Англия сыграет против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».