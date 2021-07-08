«Он совершил революцию». Кристиан Вьери высоко оценил работу Манчини в сборной Италии
14:17
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал результаты национальной команды под руководством итальянского тренера Роберто Манчини.
«Манчини совершил настоящую революцию. Это невероятная победа. Сборная Италии прошла великий путь, чтобы попасть в финал», — цитирует Вьери GDS.
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретится сборная Италии против Англии. Игры пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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