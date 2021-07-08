«Он совершил революцию». Кристиан Вьери высоко оценил работу Манчини в сборной Италии

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал результаты национальной команды под руководством итальянского тренера Роберто Манчини.

«Манчини совершил настоящую революцию. Это невероятная победа. Сборная Италии прошла великий путь, чтобы попасть в финал», — цитирует Вьери GDS.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретится сборная Италии против Англии. Игры пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).