Унаи Симон стал четвертым вратарем на Евро, который забил в свои ворота
19:37
Сборная Испании пропустила курьезный автогол в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии.
На 20-й минуте первого тайма защитник испанской команды дал пас своему вратарю Унаи Симону. Голкипер не смог обработать мяч, который закатился в ворота.
Симон стал четвертым вратарем в истории Евро, который забил в свои ворота. Причем все эти случаи произошли на Евро-2020.
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