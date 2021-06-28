Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Унаи Симон стал четвертым вратарем на Евро, который забил в свои ворота

19:37
Теги:

Сборная Испании пропустила курьезный автогол в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии.

На 20-й минуте первого тайма защитник испанской команды дал пас своему вратарю Унаи Симону. Голкипер не смог обработать мяч, который закатился в ворота.

Симон стал четвертым вратарем в истории Евро, который забил в свои ворота. Причем все эти случаи произошли на Евро-2020.

Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

"Петушок хорватский". Спортсмены и политики – о поведении Домагоя Виды
Невероятная ошибка Испании: хорваты открыли счет с помощью соперника без единого удара
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Отец гонщика NASCAR прорвался на трассу и вытащил сына из загоревшейся машины

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля