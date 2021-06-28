Унаи Симон стал четвертым вратарем на Евро, который забил в свои ворота

Сборная Испании пропустила курьезный автогол в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии.

На 20-й минуте первого тайма защитник испанской команды дал пас своему вратарю Унаи Симону. Голкипер не смог обработать мяч, который закатился в ворота.

Симон стал четвертым вратарем в истории Евро, который забил в свои ворота. Причем все эти случаи произошли на Евро-2020.