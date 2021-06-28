Хорватия — Испания: Вида не играл рукой, оснований для пенальти нет
19:34
На 19-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Хорватия — Испания арбитр Джюнейт Чакыр принял верное решение, не назначив 11-метровый удар.
В том моменте в площади ворот хорватской команды после скидки головой Альваро Мораты произошел контакт мяча с левой рукой Домагоя Виды. Она находилась в естественном положении, висела вдоль тела — оснований для пенальти нет.
Спорный момент в матче Хорватия — Испания.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю