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Хорватия — Испания: Вида не играл рукой, оснований для пенальти нет

19:34
Спорный момент в матче Хорватия — Испания.
Спорный момент в матче Хорватия — Испания.
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На 19-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Хорватия — Испания арбитр Джюнейт Чакыр принял верное решение, не назначив 11-метровый удар.

В том моменте в площади ворот хорватской команды после скидки головой Альваро Мораты произошел контакт мяча с левой рукой Домагоя Виды. Она находилась в естественном положении, висела вдоль тела — оснований для пенальти нет.

Спорный момент в матче Хорватия - Испания.
Спорный момент в матче Хорватия — Испания.
Хорватия — Испания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Александр Бобров все материалы автора
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