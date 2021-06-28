На 19-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Хорватия — Испания арбитр Джюнейт Чакыр принял верное решение, не назначив 11-метровый удар.

В том моменте в площади ворот хорватской команды после скидки головой Альваро Мораты произошел контакт мяча с левой рукой Домагоя Виды. Она находилась в естественном положении, висела вдоль тела — оснований для пенальти нет.