Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о предстоящем матче четвертьфинала Евро против Швейцарии.

«В четвертьфинале все будет зависеть от нас, а не от соперника. Не важно, с кем мы играем — будь это Франция, Швейцария или Украина. Мы приехали сюда за победой, так что готовы встречаться с сильнейшими и обыгрывать их», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.