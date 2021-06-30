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Унаи Симон — о матче Швейцария — Испания: «Все будет зависеть от нас, а не от соперника»

22:14
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Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о предстоящем матче четвертьфинала Евро против Швейцарии.

«В четвертьфинале все будет зависеть от нас, а не от соперника. Не важно, с кем мы играем — будь это Франция, Швейцария или Украина. Мы приехали сюда за победой, так что готовы встречаться с сильнейшими и обыгрывать их», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Швейцария — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/prematch/preview/

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