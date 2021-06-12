Уэльс — Швейцария: Прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группы А между Уэльсом и Швейцарией на Евро-2020.
«Футбол — игра, а в игре возможно все. Многое зависит от потенциала, от состава. Я практически не видел сборную Уэльса. Не хочу гадать, кто победит, но отдаю свое предпочтение Швейцарии», — сказал Игнатьев «СЭ».
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня в Баку, начало — в 16:00 (мск).
В группе А также выступают сборные Италии и Турции. Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
(Мария Куцубеева)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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