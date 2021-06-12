Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группы А между Уэльсом и Швейцарией на Евро-2020.

«Футбол — игра, а в игре возможно все. Многое зависит от потенциала, от состава. Я практически не видел сборную Уэльса. Не хочу гадать, кто победит, но отдаю свое предпочтение Швейцарии», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня в Баку, начало — в 16:00 (мск).

В группе А также выступают сборные Италии и Турции. Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.

(Мария Куцубеева)