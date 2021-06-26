В субботу, 26 июня, сборная Уэльса проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Данией. Встреча пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройфф Арена», начало — в 19.00 (мск).

Валлийцы вышли со второго места с 4 очками из группы A: Уэльс проиграл Италии (0:1), сыграл вничью со Швейцарией (1:1) и выиграл у Турции (2:0).

Дания с 3 очками вышла со второй строчки из группы B: датчане уступили Финляндии (0:1), проиграли Бельгии (1:2) и разгромили Россию (4:1).

Следить за трансляцией матча Уэльс — Дания можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Россия 1».

Евро-2020 завершится 11 июля. Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала турнира можно посмотреть — здесь.