Уэльс — Дания: прямая трансляция матча Евро-2020
В субботу, 26 июня, сборная Уэльса проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Данией. Встреча пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройфф Арена», начало — в 19.00 (мск).
Валлийцы вышли со второго места с 4 очками из группы A: Уэльс проиграл Италии (0:1), сыграл вничью со Швейцарией (1:1) и выиграл у Турции (2:0).
Дания с 3 очками вышла со второй строчки из группы B: датчане уступили Финляндии (0:1), проиграли Бельгии (1:2) и разгромили Россию (4:1).
Следить за трансляцией матча Уэльс — Дания можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Россия 1».
Евро-2020 завершится 11 июля. Расписание всех трансляций матчей 1/8 финала турнира можно посмотреть — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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