УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем — слоган «героям слава» должен быть прикрыт
УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем. В союзе в ответ на запрос «СЭ» объяснили, что слоган «героям слава» на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.
В пятницу, 11 июня, президент УАФ Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава» останется на форме сборной Украины.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «героям слава» на внутренней стороне воротника футболки.
Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», — говорится в сообщении союза.
В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет политический смысл.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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