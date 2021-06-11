Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем — слоган «героям слава» должен быть прикрыт

21:14
Слоган «героям слава» на форме сборной Украины. Фото Twitter
Слоган «героям слава» на форме сборной Украины. Фото Twitter
Теги:

УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем. В союзе в ответ на запрос «СЭ» объяснили, что слоган «героям слава» на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.

Форма сборной Украины.УЕФА запретил Украине играть в форме с надписью «Героям слава». Но карту страны с Крымом оставили

В пятницу, 11 июня, президент УАФ Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава» останется на форме сборной Украины.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «героям слава» на внутренней стороне воротника футболки.

Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем», — говорится в сообщении союза.

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет политический смысл.

(Данил Алешин)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Италия: смотреть трансляцию матча открытия Евро-2020
Как будут вести себя перед смертью разные знаки зодиака
РЕН ТВ публикует видео избиения волейболиста в центре Москвы
Кравчук прокомментировал заявление Суркова о возвращении Украины

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора
vs
2
Офсайд