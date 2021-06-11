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Президент УАФ заявил, что лозунг «Героям слава» останется на форме сборной Украины

19:26
Форма сборной Украины. Фото Facebook Андрея Павелко.
Форма сборной Украины. Фото Facebook Андрея Павелко.
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал , чем завершились переговоры с УЕФА по поводу лозунга «Героям слава» на форме сборной Украины во время Евро-2020. При этом в дизайн экипировки будут внесены изменения.

 
Форма сборной Украины.УЕФА запретил Украине играть в форме с надписью «Героям слава». Но карту страны с Крымом оставили

«Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года, — написал Павелко на своей странице в Facebook. — Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. В ответ приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!

На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле».

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет  политический смысл.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/andriy.pavelko

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