Президент УАФ заявил, что лозунг «Героям слава» останется на форме сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал , чем завершились переговоры с УЕФА по поводу лозунга «Героям слава» на форме сборной Украины во время Евро-2020. При этом в дизайн экипировки будут внесены изменения.
«Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года, — написал Павелко на своей странице в Facebook. — Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. В ответ приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!
На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле».
В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет политический смысл.
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